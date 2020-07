Zaia: "Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po' me ne intendo"

A chi gli ha chiesto come mai ormai parlasse come un virologo, il Presidente del Veneto Luca Zaia ha risposto: "Non sono un super esperto ma la materia la conosco. Sono laureato in Scienza della produzione animale, ho fatto due anni di Veterinaria, un po’ me ne intendo”.



Zaia, nel corso della conferenza stampa ha anche attaccato il governo: "Dopo l’ultimo decreto chi scappa dalla quarantena non commette più un reato. Visto che non siamo tutti disciplinati come giapponesi e che aleggia sul Covid una certa aria complottista e negazionista, chiedo che il Governo si dia una mossa. Delle due, l’una: o l’isolamento fiduciario è una passeggiata o siamo seri e allora bisogna fare delle scelte forti”.