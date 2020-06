Salvini, passerella al presidio dei metalmeccanici del sindacato (di destra) Ugl

Questa mattina Salvini si è recato a Bari per 'supportare moralmente' i metalmeccanici che questa mattina hanno tenuto un presidio in piazza Libertà, davanti alla Prefettura, organizzato dall'Ugl metalmeccanici.Salvini ha ascoltato la segretaria provinciale dell'organizzazione di categoria, Samantha Partipilo, sulle priorità indicate in un documento da consegnare al prefetto. Il presidio si è tenuto a breve distanza dal Palace Hotel dove Salvini ha lanciato la campagna elettorale della Lega in Puglia.L'Ugl metalmeccanici ha voluto lanciare un appello al Governo "affinché si adoperi per un rilancio della politica industriale e per la salvaguardia dei posti di lavoro". "Fieri di essere stati onorati della visita del senatore ed ex ministro Matteo Salvini - ha detto Partipilo - che, assieme al prefetto di Bari, porterà le nostre istanze alla presidenza del Consiglio".