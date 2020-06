I risultati del populismo: solo l'11% degli italiani ha fiducia nella scienza

Un preoccupante sondaggio condotto da Emg Acqua per la Rai ha evidenziato che la maggiorparte degli italiani non ha fiducia nella scienza: solo l'11% del campione infatti afferma di fidarsi degli scienziati per l'emergenza Coronavirus.La domanda era in chi si è posta maggiore fiducia nel corso dell'emergenza: per il 23% a comportarsi meglio sono state le Regioni, seguite dal governo al 21%. Ancora, l’8% risponde che chi si è comportato meglio è stato il mondo dell’informazione, mentre solamente il 5% risponde le organizzazioni internazionali, come l’Oms. A dimostrazione, anche in questo caso, di scarsa fiducia verso alcuni soggetti scientifici. Infine, risponde i social network il 3%.