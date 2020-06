Calenda incalza Zingaretti: "Dovete avere il coraggio di cambiare la disastrosa Azzolina altrimenti..."

Continuano gli attacchi politici del leader di Azione al governo. Una strategia, visto che l'europarlamentare eletto nelle liste del Pd e poi andato via in polemica con l'accordo con M5s, che sembra avere dei riscontri positivi in termini di visibilità e, di conseguenza, anche nei sondaggi.

"Guarda Nicola te lo dico in mondo semplice: se non avete il coraggio di chiedere di cambiare ministro, data la disastrosa prova di Azzolina, queste robe che scrivi risultano semplicemente una presa per i fondelli irricevibile per milioni di studenti e famiglie". Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, rivolgendosi al segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che chiede risposte chiare e regole certe sull'apertura delle scuole.