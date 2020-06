Altri 190 casi in più, 88 sono in Lombardia

Da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 239.410, con un incremento rispetto a ieri di 190 casi in più. Solo nella Regione Lombardia, dove sono stati effettuati 9.099 tamponi, ci sono stati 88 contagi in più. I guariti nel Paese sono stati invece 1.526.Il numero totale di attualmente positivi è di 18.655, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi, 107 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto a ieri. 1.610 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 243 pazienti rispetto a ieri. 16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 30 e portano il totale a 34.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un incremento di 1.526 persone rispetto a ieri.