Renzi spiega perché sostiene Scalfarotto contro Emiliano: "Ha sempre detto il contrario di quello che io penso"

Il governo ''con le regioni non c'entra niente. Perché in Puglia devo votare Emiliano? Ha detto tutto il contrario di quello che ho sempre sostenuto. È evidente, per serietà, che non posso stare con Emiliano. De Luca non avrà mai il sostegno dei grillini, e' normale''.

Lo ha detto Matteo Renzi a Fuori dal coro, su Retequattro. Il leader di Italia Viva sosterrà Ivan Scalfarotto con Azione e più Europa.

''Io non voglio fare il fidanzamento ufficiale con i grillini, sto con i grillini solo perché Salvini ha esagerato al Papeete'', ha aggiunto il leader di Iv.

Non è il momento delle crisi al buio

Iv non condivide molte cose fatte dal governo, ma continua a sostenerlo perché il Paese in questo momento ha bisogno di una guida e non di una "crisi al buio". Lo ha detto Matteo Renzi a 'Fuori dal coro', su Rete 4, precisando che "è arrivato il momento dei fatti".

"È vero, ci sono tante cose su cui non siamo d'accordo. Perché continuiamo a sostenerlo? Perché pensiamo che in questo momento agli italiani serva un governo che fa e non l'ennesima discussione politica dove non sappiamo che fine fa l'esecutivo, il Parlamento. Se oggi si aprisse una crisi parlamentare sarebbe una crisi al buio. Non siamo d'accordo su tutto, ma cerchiamo di lavorare con il governo per migliorare un po' le cose che ci sono".

Quando gli viene chiesto se il governo sia in grado di affrontare la fase difficile che il Paese ha davanti, Renzi risponde: "Spero proprio di sì. Il tempo farà chiarezza. Dopo gli stati generali, la task force, il lockdown è arrivato il momento dei fatti. Se si passa dalle chiacchiere ai fatti, si sblocano le opere pubbliche, si fanno partire i cantieri... Se si fanno queste cose, viva il governo".