In Italia 202 positivi in più, il 49% nella sola Lombardia: 73 le vittime

Tutti i dati italiani

In Italia sono 202 i nuovi casi di coronavirus (235.763 in totale), dato in calo rispetto ai 283 segnalati nella giornata di martedì. Lo rende noto la Protezione civile. Sono invece 73 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.114. I guariti sono 1.93 in più di ieri (169.939 in tutto), mentre gli attualmente positivi dono 31.170, 1.162 meno di martedì quando il calo era stato di 1.858. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (249 in tutto, -14 rispetto a ieri). I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.320, con un calo di 261 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 27.141, con un calo di 887 in 24 ore.

I dati della Lombardia

Sono 99 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.305 tamponi effettuati. Lo ha reso noto la Regione, precisando che nelle ultime 24 ore si sono registrati 32 decessi (16.349 in totale). Gli attualmente positivi sono 17.857 (-440), mentre i guariti sono in tutto 56.474 (+507 rispetto a ieri). Tornano a salire, seppur di poco (+2), i pazienti ricoverati in terapia intensiva (98 in tutto), mentre cala il numero nei ricoverati negli altri reparti (-95 per un totale di 2.565).