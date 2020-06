Contagi di nuovo in salita, 283 casi in più, 192 in Lombardia

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 235.561 casi, quindi 283 in più rispetto a ieri. I morti tornano a salire, con 79 vittime in più che portano il numero totale a 34.043. I guariti sono 2.062 rispetto a ieri, per un totale di 168.646.Dei contagiati attualmente positivi 28.028 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 4.581 sono ospedalizzati e 262 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. I tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia sono 4.318.650 ( 55.033 in più di ieri).Di seguito i dati Regione per Regione:Lombardia 90.581 (+192, +0,2%; ieri +194)Emilia-Romagna 27.946 (+18, +0,1%; ieri +20)Veneto 19.191 (+4, +0,1%; ieri +4)Piemonte 30.890 (+21, +0,1%; ieri +14)Marche 6.747 (nessun nuovo caso; ieri +2)Liguria 9.834 (+8, +0,1%; ieri +14)Campania 4.833 (+5, +0,1%; ieri +2)Toscana 10.145 (+1, +0,1%; ieri +9)Sicilia 3.454 (+2, +0,1%; ieri +1)Lazio 7.851 (+23, +0,3%; ieri +16)Friuli-Venezia Giulia 3.284 (nessun nuovo caso; ieri +1)Abruzzo 3.266 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)Puglia 4.512 (nessun nuovo caso; ieri +1)Umbria 1.435 (+3, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)Bolzano 2.604 (nessun nuovo caso; ieri +1)Calabria 1.159 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo)Sardegna 1.361 (- 1 per un ricalcolo; ieri nessun nuovo caso)Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso, come ieri)Trento 4.439 (+3, +0,1%; ieri +1)Molise 438 (+2, +0,5%; ieri nessun nuovo)Basilicata 400 (+1, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)