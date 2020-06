In migliaia a Torino in piazza per George Floyd

Otto minuti di silenzio, tanti quanto sono bastati a Derek Chauvin per uccidere George Floyd a Minneapolis: mentre negli Usa gli scontri e le proteste continuano, si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo. A Torino oltre 2.000 persone sono scese in Piazza Castello per dire No al razzismo e alle discriminazioni. Molti sono giovanissimi e reggono cartelli con scritto "White silence is violence", il silenzio dei bianchi è violenza.



Non si meriteranno la home come i fascisti al #circomassimo, ma ORA, a #Torino in Piazza Castello ci sono 3000 ragazze e ragazzi distanziati, rispettosi, con le mascherine che manifestano per #GeorgeFloyd e contro i soprusi della polizia.



Sappiatelo. pic.twitter.com/7KOYAWiC3y

— Matteo Grittani (@mdimagritt) June 6, 2020