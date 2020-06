Altri 270 casi in più, 142 sono in Lombardia; nessun morto in 8 regioni

Da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus in Italia si sono registrati 234.801 casi, 270 in più rispetto a ieri. Di questi, 142 sono in Lombardia. I decessi sono 72 in più, che portano il numero totale delle vittime a 33.846. I guariti, 1.297 in più rispetto a ieri, sono 165.078. Gli attualmente positivi sono 35.877, di cui 30.582 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 5.002 sono ospedalizzati e 293 sono ricoverati in terapia intensiva. Le Regioni più colpite si confermano ancora Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Da dieci giorni, invece, in Basilicata non si registrano casi.