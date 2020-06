Zangrillo: "Non ho colpe per gli assembramenti. Salvini con la mascherina abbassata? Ha sbagliato"

Lui è stato al centro delle polemiche non tanto per quello che ha detto (che gli ospedali si stiano svuotando è un dato di fatto) ma perché il mondo nel quale lo ha detto (ha parlato anche di terrore) è apparso come una sorta di via libera, visto che i pericoli sarebbero passati.

"Se ieri ci sono state le piazze degli arancioni, dei verdi, o dei gialli che non si sono distanziate e non hanno rispettato le regole, non è colpa mia”.ù

Lo afferma a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il professor Alberto Zangrillo,direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano.

Quando Matteo Salvini, ieri in piazza alla manifestazione del centrodestra, si è abbassato la mascherina, ha spiegato di averlo fatto anche perché, secondo gli esperti, il virus starebbe morendo. "Salvini ha sbagliato", ha tagliato corto il medico a Rai Radio1.