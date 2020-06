Zangrillo all'attacco: "Sono più scienziato io di tanti del Comitato tecnico scientifico che si dicono tali"

Non è diplomatico ed è andato all’attacco del Comitato tecnico scientifico e di tutti coloro che hanno supervisionato le scelte del governo.

"Non sono pentito di quanto ho detto. Il virus è clinicamente scomparso" e, rispetto al Comitato tecnico scientifico (Cts), "io sono molto più scienziato di tanti autoproclamatosi tali nel Cts".

Questa la replica di Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, all'indomani delle polemiche scatenatesi sulla sua affermazione. "Non sono assolutamente pentito, sono rinfrancato dalla forza della verità perché quello che ho detto - ha affermato - non è che il virus è scomparso. Io sono certo che il virus sia ancora tra di noi, però ci sono tanti virus tra di noi. Io ho detto testualmente 'il virus è clinicamente inesistente, scomparso'. Se uno omette il clinicamente per farmi del male, fa del male a se stesso".

Quanto al Cts, "una cosa che trovo fastidiosa di questo Paese è che i clinici siano da una parte e gli scienziati dall'altra. Noi dobbiamo intenderci sulla qualifica di scienziato perché se andiamo a vedere i parametri io sono molto più scienziato di tanti autoproclamatosi scienziati, anche facenti parte del Cts. Perché in Italia e nel mondo per esser scienziati bisogna produrre scientificamente e la produzione scientifica ha dei parametri molto precisi: basta andare nei motori di ricerca e nelle librerie internazionali e vedere quello che ha prodotto scientificamente Zangrillo. E alla fine se vogliamo facciamo la classifica".