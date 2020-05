In piazza Duomo la sceneggiata dei 'gilet arancioni' in totale dispregio delle regole

Un gruppo di irresponsabili demagoghi che scimmiottano il movimento francese e portano avanti le istanze più disparate e politicamente sconclusionate.

Così qualche centinaio di persone radunate in piazza Duomo a Milano senza rispettare alcuna distanza di sicurezza e, in molti casi, senza mascherine o con le mascherine abbassate.

Gente da multare e da disperdere. Invece la sceneggiata è stata portata avanti dai sedicenti i 'gilet arancioni', il movimento di protesta guidato dall'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo che chiede, tra le altre cose, la fine del governo Conte, l'avvio di un nuovo governo nazionale e il "ritorno alla lira italica".

Pappalardo al microfono, all'interno di uno spazio di sicurezza creato da alcune persone che facevano da security, e centinaia di persone accalcate oltre le transenne provvisorie. Nessun distanziamento come impongono le norme anti coronavirus, tantissime mascherine abbassate o del tutto mancanti (e in Lombardia, tra l'altro, la mascherina è obbligatoria).

C'è da chiedersi: dove erano i carabinieri (quelli in servizio) la polizia o i vigili urbani? Perché o questi signori vengono multati o per par condicio rimborsati tutti coloro che si sono presi un'ammenda per aver violato le regole.