Il 64% dei nuovi casi è in Lombardia; otto Regioni senza morti

Da quando è cominciata l'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 231.732, con un aumento di 593 nuovi casi rispetto a ieri. Come ieri, la Lombardia rimane la Regione più colpita, con 382 casi, il 64% del totale nazionale. Le persone attualmente malate di Covid-19 sono 47.986, con una decrescita di 2.980 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 489 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri. 7.379 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 350 pazienti rispetto a ieri. 40.118 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 70 e portano il totale a 33.142. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 150.604, con un incremento di 3.503 persone rispetto a ieri. Otto regioni - Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige - non fanno registrare vittime.

