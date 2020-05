Fedriga ritira la disponibilità del Friuli-Venezia-Giulia alla sperimentazione dell'app Immuni

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, ha deciso di ritirare la disponibilità della Regione alla sperimentazione dell'app Immuni e ha predisposto una lettera da inviare alla Conferenza delle Regioni contenente le motivazioni della scelta.A quanto si apprende - spiega il governatore - Immuni prevedrà non la ricostruzione della catena di contatti dei soggetti risultati positivi, come peraltro richiesto dalla Regione al fine di integrare in modo omogeneo il lavoro oggi svolto manualmente, bensì l'invio di un sms ai cittadini entrati a contatto con un contagiato". "Ciò significa - chiarisce Fedriga - che si passerà da una gestione affidata ai Servizi sanitari a un'azione diretta (e priva del supporto di professionisti) dei cittadini, a cui competerà l'onere di chiamare il medico di base: una soluzione poco avveduta - secondo il governatore - che rischia di ingenerare panico o, nel caso in cui il cittadino decidesse di non rivolgersi al medico curante, di vanificare l'efficacia dell'app". Di qui, la revoca del consenso da parte della Regione.