Caos dei dati della Lombardia: i casi riportati oggi si riferiscono agli ultimi sette giorni

I dati della Lombardia di oggi hanno fatto alzare qualche sopracciglio: i numeri mostrano un incremento dei dati che potrebbero far pensare a un ritorno del virus, ma bisogna tenere conto di alcune informazioni che stanno emergendo.



Secondo i dati odierni il 65% dei nuovi casi viene dalla Lombardia e ben 198 casi solo dalla provincia di Bergamo. Un livello allarmante, ma una nota della Regione ha spiegato che su questi 198, ben 168 sono stati conteggiati oggi ma si riferiscono a test effettuati negli ultimi sette giorni. Quindi, i dati degli ultimi giorni non corrispondevano a un effettivo monitoraggio della situazione.Con 168 contagi in meno relativi ai sette giorni precedenti il numero dei nuovi casi relativi al 27 maggio sarebbe di 416, più o meno in linea con quanto registrato nei giorni scorsi.