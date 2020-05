Zaia: "Test rapido in arrivo, se lo avessimo non esisterebbe più il lockdown"

Davvero? Ma se così fosse dovrebbe valere per tutta Italia e non solo per una regione: "Io leggo le riviste scientifiche internazionali, e si parla di test rapido in arrivo. Se noi avessimo test rapido fai da te, a basso costo, non esisterebbe più il problema del lockdown".

Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

"Predisponiamo un protocollo per l'autodiagnosi e facciamo un'ordinanza con obbligo di farlo periodicamente", ipotizza Zaia.

"La mia idea è che comunque i tamponi non andranno avanti per sempre", conclude il governatore sottolineando la pressione che c'è a livello mondiale sul tema, che dovrebbe poter portare presto a delle risposte.