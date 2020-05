Contagi azzerati in otto regioni e calo dei casi anche in Lombardia

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 227.364 casi positivi, con un aumento rispetto a ieri di 665 casi (quando erano stati 813). Le vittime in 24 ore sono state 161 e portano il totale dei morti per coronavirus a 32.330. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 676 pazienti.

Una buona notizia: otto regioni non hanno registrato nessun nuovo contagio di Covid-19: sono Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Basilicata e Molise.

È tornato a calare il numero dei positivi in Lombardia: i nuovi casi sono 294, per un totale di 85.775 in regione, con 11.508 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 462 con 14.918 tamponi. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (231, -13) e negli altri reparti (4.281, -145). I morti sono in totale 15.662, con 65 nuovi decessi, mentre ieri erano stati 54 (rpt, 54). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.