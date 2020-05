Tornano a salire i contagi, ma da sola la Lombardia ne ha metà

Da quando è cominciata l'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 226.699 casi positivi. Nelle ultime 24 ore i contagi sono quasi raddoppiati rispetto a ieri, con 813 nuovi contagi, ma al netto del doppio dei tamponi effettuati. Purtroppo, è salito anche il numero dei decessi, 162 contro i 99 di ieri. I guariti in totale solo 2.075; i ricoverati nei reparti ordinari scendono di poco sotto le 10mila unità; 716 in terapia.La Lombardia continua ad essere la Regione più colpita: nelle ultime 24 ore nella sola Regione si sono registrati 426 nuovi casi, praticamente la metà di quelli totali. Solo oggi ci sono stati altri 54 decessi (lunedì erano stati 24). I guariti sono 167 in più (ieri erano stati 873). Si liberano ancora posti negli ospedali: meno 8 i ricoverati in terapia intensiva e meno 56 gli ospedalizzati.Il numero totale di attualmente positivi è di 65.129, con una decrescita di 1.424 assistiti rispetto a ieri. 9.991 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 216 pazienti rispetto a ieri. 54.422 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.291 in Lombardia, 9.635 in Piemonte, 5.330 in Emilia-Romagna, 3.754 in Veneto, 2.323 in Toscana, 2.264 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 2.128 nelle Marche, 1.518 in Campania, 1.941 in Puglia, 204 nella Provincia autonoma di Trento, 1.524 in Sicilia, 600 in Friuli Venezia Giulia, 1.389 in Abruzzo, 308 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 341 in Sardegna, 49 in Valle d’Aosta, 382 in Calabria, 212 in Molise e 84 in Basilicata.