I tamponi introvabili in Lombardia rendono il plasma dei guariti inutilizzabile: la denuncia di Piazzapulita

Paolo Liotta è un uomo guarito dal Covid-19 e con un plasma iperimmune che vorrebbe donare per aiutare chi è ancora malato. Ma un servizio di Piazzapulita mostra come sia praticamente impossibile ottenere i due tamponi necessari per ricevere l'autorizzazione a donare il plasma. Paolo è bloccato da un mese ed è riuscito a fare un solo tampone. Ne serve un altro, che non sa dove procurarsi e nel frattempo gli anticorpi nel suo plasma hanno probabilmente perso efficacia contro la malattia, dato che è guarito da più di un mese.