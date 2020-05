Bertolaso: "L'emergenza sanitaria non è finita, non siamo pronti per un'altra ondata"

Tanti lo dicono: la ripartenza è necessaria ma siamo in piena epidemia: "Il Paese deve ripartire, ma non possiamo dimenticare che questa è un'emergenza sanitaria, che non è affatto finita. Oggi ci sono stati 274 morti. Il Paese non è ancora attrezzato per fronteggiare da un punto di vista sanitario da questa epidemia e non lo è se ci sarà una terza fase verso ottobre-novembre, perché ci sarà anche l'influenza".

Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Marche per l'ospedale Covid a Civitanova Marche, ospite di Stasera Italia su Rete4.

"Un'epidemia di influenza con quella di coronavirus sarà devastante per questo Paese se non si lavora da subito per organizzare tamponi per tutti quelli che ne hanno bisogno, tracciabilità di tutti i casi positivi e dei loro contatti e ospedali Covid, in modo da ingolfare gli ospedali normali", ha spiegato.