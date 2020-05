Incendio alla Adler plastic, un morto: ora si teme la nube tossica

Si è scatenato un violento incendio nello stabilimento Adler di Ottaviano (Napoli), azienda di materiale plastico dell'imprenditore Paolo Scudieri. C'è almeno un morto, mentre un'altra persona è rimasta ferita.I testimoni hanno detto di aver sentito un forte boato, seguito da una colonna di fumo nero che è ancora ben visibile in tutto il circondario. I soccorsi sono coordinati dalle forze dell'ordine, con vigili del fuoco e ambulanze. L'operaio deceduto si chiamava Vincenzo Lanza, aveva 55 anni, è stato estratto dalle macerie già in condizioni disperate con gli altri operai feriti: Uno di questi ultimi si trova al Cardarelli, un altro all'ospedale di Nola. Sul posto il pm della Procura di Nola, la dottoressa Salvati."Si muore ancora di lavoro. Ad Ottaviano, nello stabilimento Adler plastic, a seguito di uno scoppio, ha perso la vita un operaio e sono rimasti gravemente feriti alcuni suoi compagni. Solo per un fortuito caso si è evitata una strage". E' quanto affermano, in una nota, il segretario generale della Cgil di Napoli, Walter Schiavella ed il segretario generale della Filctem Cgil Napoli e Campania, Vincenzo De Caro. "Proprio ieri infatti - ricordano Schiavella e De Caro - era ripresa la produzione e in fabbrica erano presenti pochi lavoratori". "Si faccia piena luce - concludono - sulle cause e sulle eventuali responsabilità. Ci stringiamo attorno ai familiari del lavoratore morto e chiediamo alle istituzioni preposte di rafforzare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro".