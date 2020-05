Silvestri: "Numeri buoni ma facciamo attenzione alla riapertura"

Il virologo Guido Silvestri, fondatore insieme a Roberto Burioni del Patto Trasversale per la Scienza, ha commentato dagli Usa che il Sars-CoV-2 si sta ritirando dall'Italia, ma nel primo giorno della fase 2 si premura di avvertire: "Barra dritta e avanti tutta, ma con grande attenzione perché con la riapertura parziale di oggi aumentano i rischi di invertire questa tendenza"."È calato il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva (ventunesimo giorno consecutivo, da 1.539 a 1.501 unità) - osserva il docente della Emory University di Atlanta nelle sue 'Pillole di ottimismo - L'ottimismo che viene dalla conoscenza' su Facebook - così come il numero dei ricoveri ospedalieri (da 17.357 a 17.242), e si è anche abbassato il numero dei decessi (174 unità, il valore più basso da ben 53 giorni).