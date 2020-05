Boccia avverte Santelli: "Ritiri l'ordinanza, altrimenti sa quali sono le conseguenze"

Un contenzioso tra il governo e le regioni di destra che hanno avuto l'indicazione di opporsi e disinguersi dalle scelte del Conte bis.

“La presidente Santelli, nelle ultime due videoconferenze non si è nemmeno presentata al tavolo permanente con le Regioni. L'ho anche chiamata perché ci conosciamo bene, abbiamo lavorato insieme tanti anni in Parlamento, lei conosce le regole e sa che quell'atto e' illegittimo".

L'ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato a Sky tg24, parlando dell'ordinanza della Regione Calabria che dà il via libera a bar e ristoranti purché con tavoli all'aperto, dopo la diffida inviata dal governo perché la ritiri.

Boccia ha chiarito che "giovedì è partita la lettera di diffida. Se non dovesse ritirare l'ordinanza la presidente Santelli sa quali sono le conseguenze. Ha ancora tempo per ritirare quell'ordinanza. Io cerco sempre di trovare una soluzione".