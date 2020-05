Il Veneto va per la sua strada: aperti anche circoli del tennis

La Regione Veneto continua per la sua strada e a quanto si legge sul sito avrebbe intenzione di riaprire i circoli del tennis. La domanda che il sito ufficiale della Regione riporta è la seguente: "È possibile consentire la pratica individuale del tennis in un centro sportivo chiuso in tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, sala) e in cui ammessa solo la prenotazione a distanza dello spazio? Risposta: Sì, i centri sportivi sono chiusi in relazione alle attività di aggregazione. Laddove sia rigorosamente esclusa ogni forma di compresenza aggregata, si svolge una attività motoria che è consentita".Il chiarimento è comparso oggi, all'indomani dello studio del politecnico di Torino che considera il tennis lo sport meno rischioso in assoluto per la diffusione del contagio. Si tratta di un'altra piccola forzatura o perlomeno di un'interpretazione particolarmente estensiva del Dpcm che i legali della Regione governata dal leghista Luca Zaia hanno gi adottato per la corsa (il concetto di prossimità esteso a tutto il territorio comunale già da qualche giorno) e per le seconde case (visto che permessa la manutenzione della prima, la norma da ritenersi valida anche per la seconda ivi compreso il permesso di raggiungerla).In queste ore il link e la notizia stanno rimbalzando nelle chat dei gestori e dei maestri di tutto il Veneto che chiaramente non hanno la garanzia che l'interpretazione della Regione venga condivisa dalle forze dell'ordine. Il ministro Spadafora, pur ammettendo che il tennis è uno degli sport destinati ad aprire per primo, non ha ancora dato il via libera alla riapertura dei circoli se non per un ristretto numero di atleti di interesse nazionale e comunque non prima del 4 maggio. Stando alla Regione in Veneto si può giocare ed è il primo sport in assoluto che riparte dal giorno del lockdown.