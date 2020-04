Si dimezzano i morti, ma i casi sono ancora tanti: 2.324 in più

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia ci sono stati 197.675 casi, con un aumento oggi di 2.324 (ieri erano stati 2.357). I morti sono 260 in più di ieri, portando la cifra totale a 26.644 (ieri 415), mentre 64.928 (+1808; ieri +2.622) sono state dimesse.

Al momento i soggetti positivi di cui si ha certezza, esclusi i morti e i guariti, sono 106.103. I pazienti ricoverati con sintomi sono 21.372. Di questi, 2009 sono in terapia intensiva.

La situazione in tutta Italia

Lombardia 72.889 (+920; ieri erano stati +713)

Emilia-Romagna 24.450 (+241, +1%; ieri erano stati +239)

Veneto 17.471 (+80, +0.5%; ieri erano stati +162)

Piemonte 24.820 (+394, +1.6%; ieri erano stati +604)

Marche 6.111 (+53, +0.9%; ieri erano stati +30)

Liguria 7.488 (+187, +2.6%; ieri erano stati +128)

Campania 4.331 (+32, +0.7%; ieri erano stati +17)

Toscana 9.147 (+132, +1.5%; ieri erano stati +138)

Sicilia 3.055 (+35, +1.2%; ieri erano stati +39)

Lazio 6.309 (+85, +1.4%; ieri erano stati +92)

Friuli-Venezia Giulia 2.917 (+14, +0.5%; ieri erano stati +21)

Abruzzo 2.859 (+27, +1%; ieri erano stati +29)

Puglia 3.948 (+36, +0.9%; ieri erano stati +31)

Umbria 1.368 (+2, +0.1%; ieri erano stati +3)

Bolzano 2.481 (+5, +0.2%; ieri erano stati +20)

Calabria 1.089 (+1, +0.1%; ieri erano stati +9)

Sardegna 1.280 (+9, +0.7%; ieri erano stati +14)

Valle d’Aosta 1.106 (+6, +0.5%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 3.894 (+56, +1.5%; ieri erano stati +62)

Molise 296 (+4, +1.4%; ieri erano stati +5)

Basilicata 366 (+5, +1.4%; ieri erano stati +1)