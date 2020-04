Il farmacologo Garattini sulle scemenze di Trump: "Inutile commentare, non ne vale la pena"

Per il farmacologo Silvio Garattini, fondatore e presiente dell'Istituto Mario Negri Irccs, le 'ricette' di Trump contro il Covid-19 sono "assolutamente inutili da commentare. Non ne vale la pena". Assodato che in generale "il sole fa certamente bene, perché ci aiuta a sintetizzare la vitamina D", per il resto "tutto quello che posso dire è che è ingenuo", è l'aggettivo scelto dallo scienziato.Garattini invita i decisori a ricambiare il rispetto che i ricercatori portano loro: "Credo che, così come io rispetto molto quello che fa la politica e chi deve prendere le decisioni finali, è bene però che anche la politica senta la scienza prima di esprimersi", afferma."Se Conte avesse fatto un'affermazione del genere - conclude Garattini - probabilmente la gran parte dell'Italia si sarebbe schierata contro di lui".