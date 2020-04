Marisa Laurito risponde a Feltri: "Non è il tempo dell'odio, viva l'Italia da Nord a Sud"

Non è questa l'epoca di fomentare i rancori, gli odi di classe e di quartiere, questo è tempo di unità e di pace.Ed invece tutti parlano troppo al posto di “FARE” in unione con gli altri. Quelli che spargono astio e quelli che invece vogliono vincere con la solidarietà e l'amore respirano la stessa aria, carica di pericoli. Questo momento storico che ci ha fatto penare tanto, che ci ha fatto perdere tanti affetti, dovrà servire pure a qualcosa di buono? Dobbiamo riflettere su tutto il danno che è stato fatto al nostro pianeta, ed ai nostri cari.Tanti, troppi di quelli che hanno costruito l'Italia, ed hanno contribuito a renderla grande, sono andati via senza neanche l'abbraccio di una persona cara e gli onori di un ultimo saluto.E tutto questo non è arrivato a caso: troppo spesso abbiamo scelto gli interessi economici, al posto della salute, degli affetti, della vita. Abbiamo sbagliato e adesso dobbiamo ricominciare dal basso puntando molto in alto, rimediando agli errori fatti, mentre tentiamo di ricostruire un mondo migliore per tutti, e che non serva solo i pochi che sono al potere economico e politico nel mondo .