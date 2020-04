Superati i 25mila morti; allerta in Piemonte, oltre 22.700 casi

C'è stato una decisa impennata nel numero dei casi positivi al Coronavirus, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile: dall'inizio dell'epidemia infatti i casi rivelati in Italia sono 187.327, con 3.370 in più di ieri, quando erano stati 2.729.

È stata inoltre superata la quota dei 25.000 morti: sono in tutto 25.085, 437 in più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.384, 87 in meno di ieri.

Dei casi totali, 69.000 sono in Lombardia, mentre si continua ad alzare l'allerta in Piemonte, dove l'aumento dei casi totali sta diventando significativo, con oltre 22.700 casi. Il Piemonte ha ampiamente superato il Veneto e potrebbe presto raggiungere l’Emilia-Romagna con i suoi oltre 23mila casi.