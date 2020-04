Lopalco: "Non è un buon segnale che si insultino scienziati del calibro di Ricciardi"

Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa e consulente della Regione Puglia per l'emergenza coronavirus ha difeso il collega dell'Oms Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza: "Quando colleghi del calibro di Walter Ricciardi ricevono attacchi personali non è proprio un buon segnale".Lopalco ha postato sulla sua pagina Facebook un articolo di 'PoliticoEurope' sugli "esperti di sanità pubblica che sono diventati i 'cattivi ragazzi'", parlando degli attacchi personali di cui recentemente sono stati oggetto non solo Walter Ricciardi ma anche l'immunologo Usa Anthony Fauci, consulente del presidente Trump per la gestione della pandemia.