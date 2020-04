Trizzino (M5s): "I No-Vax sono ottusi diffondono falsità, vaccinarsi è un dovere"

A dire il vero lui è stato eletto in un partito che ha sempre strizzato l’occhio all’anti-scienza.



Comunque meglio che i grillini abbiano capito che gli stregoni non potevano essere un’alternativa a scienziati e medici,"Siamo punto e accapo con i fantastici no-vax che, per voce dell'altrettanto fantastico Barillari, ossessionato da una mania persecutoria nei confronti di ogni riferimento al termine 'vaccino', continuano a diffondere notizie false e tendenziose sulla necessità di vaccinarsi contro il covid 19. In un momento estremamente difficile per l'intera umanità, messa a dura prova dal diffondersi di una pandemia, che sta mietendo migliaia di vittime, si fa fatica ad ascoltare simili ottusità da parte di chi non è in possesso di una laurea in Medicina e non ha mai effettuato ricerche validate ma che cavalca spavaldamente una sub-cultura fatta di preconcetti e negazionismo".

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il deputato del M5S Giorgio Trizzino, che è anche un medico.

"Lo ripeto e lo ripeterò fino allo sfinimento, come d'altronde ho fatto dall'inizio della legislatura attirandomi qualche critica anche all'interno del Movimento: vaccinarsi è fondamentale e lo sarà ancora di più per un agente infettivo così letale come il coronavirus", sottolinea il parlamentare pentastellato.

"Ci risparmino in questo momento dichiarazioni che servono solo a creare ulteriore disorientamento nei cittadini che necessitano di certezze e di verità. Vaccinarsi è un dovere oltre che un diritto e non è una moda o uno slogan politico che si utilizza quando conviene. Ho apprezzato anche io inversioni a U di alcuni miei colleghi che fino ad alcuni mesi addietro erano scettici sull'obbligo vaccinale. Ma meglio tardi che mai! Vaccinarsi contro il covid 19, una volta che il vaccino sarà disponibile", conclude Trizzino, "dovrà essere un obbligo per tutti!".