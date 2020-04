L'appello: "Commissione d'inchiesta sul 'massacro' nelle strutture per anziani"

Tanti la chiedono e c'è da capire quanto ciò che è successo sia qualcosa dovuta alla gravissima emergenza Covid-19 che ha travolto le strutture sanitarie o, al contrario, quanto sia stato frutto di inefficienze, sottovalutazioni o altro.“Un massacro nelle strutture per anziani”. Così l’ha definita il prof. Ranieri Guerra dell’Oms la condizione delle tante Rsa in Italia, in cui si stanno ammalando e stanno perdendo la vita migliaia di anziani, non autosufficienti.Abbiamo assistito al caso vergognoso del Pio Albergo Trivulzio, poi delle Rsa in Piemonte, in cui la giunta di destra aveva pensato di ricoverare i positivi Covid. E purtroppo stiamo assistendo a enormi difficoltà in queste strutture in tutto il Paese.Sembra che dei più anziani non sia importato a nessuno, a partire da coloro che gestiscono le strutture e che avrebbero dovuto mettere in sicurezza i luoghi sin dal primo momento, collaborando con le istituzioni sanitarie.Uno spreco intollerabile di vite umane e di affetti per migliaia di famiglie.”Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.“La magistratura sta intervenendo in molti casi - prosegue l’esponente di Leu - ma non basta, la politica deve fare la sua parte, accertare le responsabilità quanto prima, appena passata l’emergenza.““Anche perché si possa ripensare in profondità - conclude Fratoianni - il sistema della cura dei più anziani non autosufficienti. Per questo avanzeremo la richiesta dell’istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare su quanto accaduto nelle Rsa in tutta Italia. Verità e giustizia.”