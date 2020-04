De Luca avverte: "Se le altre Regioni hanno fretta di riaprire, chiuderò la Campania"

"Se c'è chi preme per affrettare la ripresa di tutto, sono pronto a chiudere la Campania". Vincenzo De Luca non ci sta a rischiare e non è tipo da farsi spaventare dal pugno di ferro: d'altronde i suoi video in cui minaccia la popolazione col lanciafiamme hanno fatto il giro del mondo e si è discusso molto della sua ordinanza (molto controversa) di vietare la consegna di cibo a domicilio fino al 3 maggio (divieto poi ridimensionato al 20 aprile, viste le insistenze).



Il piano di ripresa in Campania, ha continuato, “dovrà essere accompagnato da un piano di sicurezza sanitaria”. Per questo, "se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni”.De Luca ha parlato di “una ripresa graduale. In queste ore stiamo iniziando il confronto con le categorie produttive ed economiche ma stiamo lavorando per dare un protocollo di sicurezza per non dover poi richiudere”.