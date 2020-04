Saviano critica la Lombardia su Le Monde, Salvini: "Senza vergogna". Dimentica El Pais?

Salvini (che poche settimane fa ha rilasciato un'intervista a El Pais in cui criticava il sistema Italia) si scaglia contro Roberto Saviano per "Un'intervista in un giornale straniero in cui racconta che la colpa di quello che accade in Lombardia è mia sostanzialmente". E chiude: "Risparmiati ste cazzate".La gogna è continuata su Facebook, dove Salvini ha scritto che Saviano è 'Senza vergogna'. Lo scrittore e giornalista non ci sta e risponde: "A dire il vero, l'articolo che ho scritto per Le Monde - non è un'intervista, quindi, come sempre, parli senza aver letto - è una analisi comparata delle reazioni al diffondersi della pandemia nelle regioni più colpite del Nord.Il confronto immediato e impietoso è quello tra Fontana e Zaia. Da un lato il fallimento tolate, dall'altro, fino a ora, una serie di scelte azzeccate, che hanno salvato migliaia di vite. Mi rendo conto che, pur essendo Zaia un compagno di partito, è oramai il tuo più acerrimo concorrente: uno che fa fatti da un lato e uno che si è ridotto a fare la soubrette televisiva, dall'altro.Detto ciò, se arrivi a intestarti anche le critiche che non ti riguardano personalmente, al paese mio significa che stai alle cozze.Tanto lo sappiamo tutti che, appena in Lombardia inizierà la resa di conti, quando i vertici regionali dovranno rispondere delle migliaia di contagi (e di morti) che si potevano e si dovevano evitare, il primo a buttare a mare Fontana, Gallera e tutti i leghisti coinvolti sarai tu, Capitan Codardo".Nell'articolo Saviano scrive: "La regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata la meno preparata ad affrontare la pandemia, con scelte a cui i suoi leader dovranno rispondere prima o poi. Questa regione è il territorio di Silvio Berlusconi e la roccaforte di Roberto Formigoni, recentemente condannato a cinque anni e dieci mesi di carcere per gravi atti di corruzione riguardanti, precisamente, i legami tra potere regionale e settore sanitario privato".Segue poi una denuncia sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema lombardo: "Dieci anni fa, durante un programma televisivo, ho esposto ciò che era già ovvio per qualsiasi investigatore, vale a dire che la camorra napoletana e la 'ndrangheta calabrese si erano infiltrate nell'economia legale nel Nord, a seguito della mafia siciliana che, negli anni '70, fu la prima a investire in questi territori". Ancora: "Il mio intervento aveva causato una tale controversia che il programma fu allora costretto ad accogliere il ministro degli interni, Roberto Maroni (predecessore di Matteo Salvini a capo della Lega Nord), così che lui potesse rispondere alle mie accuse. Le condanne giudiziarie caddero poco dopo, e oggi è un dato di fatto: in molte aree del nord Italia, le mafie adottano la loro legge".