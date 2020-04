Le belle notizie arrivano dalla Basilicata: zero nuovi contagi dall'inizio dell'epidemia

Nessun nuovo caso di covid-19 è stato registrato nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, in Basilicata. Si tratta della prima volta da quando è iniziata la pandemia di coronavirus. A farlo sapere è la task force della Regione. Secondo i loro dati, tutti i 214 tamponi effettuati hanno dato esito negativo: i casi di positività rimangono fermi a 265. I deceduti sono 19, 35 i guariti.

Per quanto riguarda i tamponi, dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 4759 test. Di questi, 4438 sono risultati negativi. In totale, sono 74 le persone ancora ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione a causa dei sintomi del covid-19

La possibilità di riaprire da oggi librerie e negozi di articoli per bambini è stata accolta in Basilicata con sollievo - come un segnale che l’emergenza sanitaria si avvia verso la fase due - ma con molta cautela, in particolare a causa dei problemi logistici e sanitari da superare. Stamani, a Potenza e a Matera, sono più le librerie e i negozi per i bimbi ancora chiusi che quelli già aperti: del resto, anche i clienti scarseggiano, limitati come sono dalle restrizioni e dai controlli. Alcune librerie, a Potenza, hanno scelto di prolungare la chiusura: troppo complicato “regolare” l’ingresso e l’uscita dei clienti senza essere pronto a fornire loro almeno gel disinfettante. Un negozio di articoli di abbigliamento e giocattoli per bambini ha deciso di riaprire facendo entrare solo una o due persone per volta e fornendo loro guanti protettivi: “Ma le mascherine non si trovano - spiega la titolare - e i clienti devono avere la loro”. A Matera situazione identica: alcuni hanno cominciato stamani la sanificazione dei locali e quindi apriranno nei prossimi giorni, altri hanno deciso di utilizzare la giornata di oggi per “attrezzare” il negozio ed essere pronti a ricevere i clienti fra qualche giorno.

In Umbria, i dati dei contagiati rimangono stabili. In base alle cifre aggiornate dalla Regione alle 8 di martedì 14 aprile, 1.321 persone risultano positive al coronavirus, un aumento di una sola unità rispetto alla giornata di ieri. I guariti sono 330 (+3) e 316 i clinicamente guariti, un numero che è rimasto invariato. I deceduti sono 53: anche qui un aumento di un caso. Il dato ‘netto’ degli attualmente positivi è quindi di 938. I ricoverati sono 164 (-1 rispetto a ieri), 37 (-1) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.409, con un calo di 177 persone in confronto al giorno prima, mentre sono 8.941 quelle che sono uscite: un incremento di 255 unità. Nel complesso, entro le ore 8 del 14 aprile, sono stati eseguiti 18.941 tamponi.