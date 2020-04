Sala incalza Salvini: "Vuole le chiese aperte a Pasqua? Chieda a Fontana e Zaia un'ordinanza"

La solita sparata propagandistica fatta da uno che usa la religione in maniera vergognosamente strumentale, come stigmatizzato da molti vescovi e uomini di fede.

Gesù Cristo non spacciava odio, non diceva ‘prim agli italiani’ e nel Vangelo c’è scritto ‘bussate e vi sarà aperto’, né sia parla di porti chiusi, fili spinati e discriminazione verso i più deboli.

Ora il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, vuole stanare Capitan Nutella e la sua richiesta di aprire le chiese a Pasqua, visto che - dice il leghista - la pandemia si batte con la scienza ma anche con l’aiuto di dio.

"Se tu vuoi veramente arrivare a fare riaprire le chiese come dici e se lo dici non solo per fare un titolo su un giornale allora devi fare una cosa molto chiara: chiedere alla Lombardia o al Veneto che governi di fare un'ordinanza in questo senso. Altrimenti siamo sempre alle parole e non ai fatti". Comunque Sala non è d’accordo con la proposta di Salvini. "In questi momenti credo che la fede possa e deve essere un fatto personale e privato", aggiunge.