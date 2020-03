Spostata ancora la data del picco da Covid-19, Borrelli: slitta di 2 settimane

"Il picco dei contagi arriverà tra 2 settimane". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. I casi da coronavirus, infatti, crescono ancora, così come i decessi. Per questo motivo in Lombardia, ma anche nelle altre Regioni, si pensa a una ulteriore "stretta", ipotesi al vaglio del governo. Ed è il Veneto, intanto, a chiudere i parchi e negozi alimentari nei festivi. La prefettura di Milano dispone l'impiego dell'esercito.

"I numeri non stanno andando bene, nè quelli legati alle nuove infezioni nè il numero legato ai decessi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha voluto aprire il suo consueto punto stampa con "un momento di ricordo e vicinanza alle vittime e ai parenti delle vittime che vivono questa tragedia".

"I numeri non stanno andando bene, nè quelli legati alle nuove infezioni nè il numero legato ai decessi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha voluto aprire il suo consueto punto stampa con "un momento di ricordo e vicinanza alle vittime e ai parenti delle vittime che vivono questa tragedia".

Record di denunce. Nella giornata di ieri le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 200.842 persone e 9.407 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 99.806, denunciati 205 esercenti e sospesa l'attività di 21 esercizi. Si tratta del più alto numero di denunciati in un giorno, dall'inizio dei controlli. Salgono così a 1.427.011 le persone controllate dall'11 al 19 marzo 2020, 61.425 quelle denunciate; 743.532 gli esercizi commerciali controllati e 1.873 i titolari denunciati.