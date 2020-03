Una neonata di due mesi e la mamma ricoverate per il coronavirus

Una brutta notizia: “Questa sera sono risultate positive una neonata di due mesi e la sua mamma, che hanno contratto l'infezione in ambiente familiare e non ospedaliero, e che da oggi sono ricoverate".

Lo riferisce nel bollettino sull'emergenza covid-19 (coronavirus), il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Il bilancio

Quattro decessi e 31 positivi su 475 test complessivi effettuati: è il bilancio dell'emergenza coronavirus oggi in Puglia stilato dal presidente della Regione Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Quattro i morti: nella provincia Bat un paziente di 78 anni, nella provincia di Brindisi un paziente di 71 anni, nella provincia di Bari due pazienti, uno di 81 anni e uno di 71 anni, tutti con patologie pregresse. Sono 444 i test negativi.

"In considerazione dell'elevato numero di tamponi che si sta eseguendo in queste ore nei laboratori della rete regionale - spiega Emiliano - ad ora non è possibile comunicare il dato suddiviso per provincia di domicilio. Le operazioni di inserimento delle schede è ancora in corso". Con questo aggiornamento salgono a 438 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.