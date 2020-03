Bufera sull'attrice Vanessa Hudgens: "Il Coronavirus? Stron**te, è inevitabile che la gente muoia"

Bufera su Vanessa Hudgens, attrice americana nota per aver interpretato la protagonista nel film di Disney Channel High School Musical e che su Instagram conta 3.8 milioni di follower. E davanti a una platea così sconfinata, la Hudgens ha ben deciso di esprimere la sua opinione sul Coronavirus: "Sembrano tutte stronzate; è un virus, capisco, rispetto la situazione ma anche se tutti lo prendessero…le persone muoiono, è terribile ma inevitabile".

Inutile dire che i fan le si sono scatenati contro, anche dall'Italia: "L'ennesima cretina americana" scrive qualcuno. La Hudgens ha però modificato il suo status su Instagram, invitando le persone a stare a casa. Successivamente ha rilasciato un nuovo video in cui ha detto che le sue parole sono state prese 'fuori dal contesto'.

Gente muriendo, personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, padres que no vieron sus hijos nacer, empleos y empresas en crisis, economía mundial colapsada, etc.

Para que Vanessa Hudgens diga esto.‍ pic.twitter.com/764TCaTFXN