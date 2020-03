Coronavirus, autorizzata la sperimentazione del Tolicizumab, Napoli e Modena capofila

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la sperimentazione del Tolicizumab, il farmaco per l'artrite reumatoide che si è dimostratro efficace contro il Coronavirus. Capofila della sperimentazione Modena e Napoli, i test su 250 pazienti inizieranno tra 10-15 giorni. Lo ha annunciato Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell'ospedale Cotugno di Napoli, che sta lavorando insieme a Paolo Ascierto, direttore di Immunologia clinica del Pascale. L'obiettivo è indagare l'effetto positivo del farmaco anti-artrite sulla polmonite indotta dal coronavirus.

L'Aifa "ha approvato il nostro protocollo di sperimentazione e siamo entusiasti nel partire insieme a Modena", sottolinea Montesarchio. "A Napoli la sperimentazione - prosegue - sarà coordinata dall'Istituto Pascale, che ha uno staff di ricerca sperimentale di alto livello. L'Aifa ci darà dei percorsi prioritari, perché il virus è qui e ora e quindi non si seguiranno i tempi normali di sperimentazione".

Intanto l'uso del Tolicizumab prosegue nelle corse dell'ospedale Cotugno di Napoli, la prima linea della battaglia al coronavirus in Campania. "Stamattina - spiega Montesarchio - abbiamo chiesto il trattamento per trenta pazienti che stiamo già iniziando".

Nel frattempo prosegue il monitoraggio degli undici pazienti già trattati a Napoli. "Attualmente - spiega Paolo Ascierto - nove pazienti su undici che sono stati trattati con il Tolicizumab mostrano evidenti segni di ripresa. Di questi, sette sono intubati e quattro mostrano una marcata insufficienza respiratoria in reparto. Dei sette pazienti intubati, cinque hanno evidenziato un miglioramento importante dei parametri di funzionalità respiratoria, uno è ancora stazionario e uno è morto nei giorni scorsi".