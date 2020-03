Coronavirus, domenica nera: 368 morti in un solo giorno, 2.335 guariti, 20.603 contagiati

In un solo giorno ci sono state 368 vittime per il Coronavirus in Italia, portando il bilancio a 1.809. Lo ha rivelato Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza, alla quotidiana conferenza stampa di aggiornamento della Protezione Civile. L'emergenza, insomma, non si arresta anzi peggiora.

Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri. Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, lancia un nuovo allarme: "Siamo vicini al momento in cui non avremo letti di rianimazione". Il premier Conte assicura che c'è "massima attenzione alla Lombardia" e che "la sicurezza di medici e infermieri è una priorità". Sospeso l'invio delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione per la durata dell'emergenza.

Fontana: basta polemiche, se abbiamo sbagliato noi mi scuso

"Nel mondo qualcuno che potrà aiutarci c’è. Stamattina parlavo con un grande imprenditore italiano, il quale forse riesce a recuperare questi benedetti respiratori. Aspetto una sua chiamata a mezzogiorno e mi dirà se ci sono o non ci sono. Sarebbe un numero importante che ci darebbe la possibilità di dare una risposta almeno per un po’ di giorni ancora".

Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il governatore ha poi spiegato: "Voglio e spero che si metta fine a ogni tipo di polemica, se abbiamo sbagliato noi me ne scuso. Non voglio fare nessun tipo di polemica in questo momento, penso che si debba lottare tutti nella stessa direzione. Più energie, capacità, conoscenze e rapporti internazionali ci sono, più possibilità ci sono di recuperare questi benedetti macchinari e di realizzare questo nuovo ospedale".

Gualtieri: "Ore decisive per il decreto, uniti ce la faremo"

"Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il Paese. L'Italia è più forte del Covid-19. Sono le ore decisive per il decreto a tutela della sanità, delle famiglie, del lavoro e delle imprese. Nessuno sarà lasciato solo. Uniti ce la faremo". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su twitter.

Guerini: "In arrivo a Bergamo 20 medici militari"

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha annunciato l'arrivo, a partire dalla serata di oggi, di altri 20 medici militari per dare supporto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'immediato invio è stato possibile grazie allo stretto e tempestivo coordinamento con lo Stato Maggiore della Difesa che ha individuato, tra le Forze Armate, il personale militare sanitario.



Bozza decreto: premio a chi lavora in sede a marzo, congedi genitori al 50% della retribuzione

Un premio di 100 euro per il mese di marzo ai lavoratori che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Lo prevede la bozza di decreto con le misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Tra le altre misure previste ci sono i congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole. L'indennità sarà di massimo 15 giorni e sarà pari al 50% della retribuzione. Agli automi sarà riconosciuta una indennità una tantum di 500 euro.

Ricciardi: "Evento che cambierà il mondo"

"Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il 'dopo', direi che bisogna occuparsi dell'immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi". Lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute.