Cristallo: "Johnson e Trump pericolosi, il sovranismo ai tempi del Coronavirus è pietoso"

Per la coordinatrice delle Sardine in Calabria Jasmine Cristallo Boris Johnson e Donald Trump sono "inadeguati e pericolosi. Il sovranismo ai tempi del coronavirus. Il re è nudo! E stendo un velo pietoso sui tristi "sovranistelli" nostrani che dicono tutto ed il contrario di tutto".

"Quando si vive un trauma collettivo - aggiunge -, la memoria assume un ruolo cruciale nell'elaborazione di quel vissuto. Un ruolo "curante", una "funzione etica", una "funzione educante", una "funzione esorcizzante", una "funzione riaggregante", ma soprattutto una "funzione generativa". Nulla sarà più come prima e qualcosa mi dice che questa non è una buona notizia per personaggi come questi". La "resilienza collettiva - conclude - ribalterà ogni prospettiva e la memoria collettiva consegnerà questi figuri alla triste pagina di storia che meritano. Buona resilienza a tutti".

Ci sono stati altri esodi dal Nord verso il Sud, totalmente incomprensibili dato che l'intera Italia è una zona protetta. Ma la paura del virus spinge ancora molti meridionali ad abbandonare le case del Nord, rischiando quindi di portare il contagio anche in quelle regioni dove, per il momento, il numero dei casi è stato contenuto.

A proposito degli esodi dal Nord verso il Sud, Cristallo ha scritto su Facebook: "Per chi è tornato: contrarre un virus non è una colpa. Rischiare di portarlo a spasso in una terra con un sistema sanitario al collasso, è criminale. State a casa e con voi le vostre famiglie".