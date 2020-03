L'Iss: "Al Sud il virus potrebbe circolare meno, rispettare le misure è fondamentale per bloccarlo"

C'è la possibilità che al Sud Italia il coronavirus abbia circolato di meno: lo afferma Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che però specifica: "Ancora più cruciale, in tali aree, è dunque il rispetto delle misure".

I dati ci dicono che al Sud l'emergenza non è ancora scoppiata del tutto: ad oggi, in Sicilia ci sono 115 casi, in Calabria 33, in Basilicata 8, in Puglia 104, in Campania 179, nel Molise 16 e in Sardegna 39. Pochi rispetto alla media del nord, molto più drammatica, e i contagi non aumentano di molto. Proprio per questo, dice Brusaferro, bisogna rispettare le misure: "Se si agisce al momento iniziale della curva epidemica si può intervenire in modo significativo".

Dall'inizio dell'emergenza in 7 regioni del Sud si sono registrati 494 casi, il 3,2% del totale nazionale. Proprio per questo è importante rispettare le misure, per bloccare l'epidemia al suo inizio