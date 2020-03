Emiliano: "In Puglia autorizzate migliaia di assunzioni per il settore sanitario"

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in merito all'emergenza Coronavirus ha annunciato di aver autorizzato "migliaia di assunzioni" nel settore sanitario: "Abbiamo migliaia di persone in auto-quarantena. Dal 27 febbraio sono rientrate in Puglia 12.500 persone. Un'enormità. Questo è avvenuto in due ondate: quella del 27 febbraio e nella notte tra il 7 e l'8 marzo. Questo ovviamente ha sovraccaricato un sistema sanitario che è molto più magro ed esile di quello ad esempio dell'Emilia Romagna. A parità di abitanti abbiamo 15 mila dipendenti in meno e 250 milioni di euro in meno ogni anno di budget dal Fondo sanitario nazionale e dalla mobilità passiva. Questo significa che dobbiamo fare molta attenzione".

"Non mi hanno autorizzato in 5 anni- ha concluso Emiliano- a recuperare il gap di personale che la Puglia aveva, nonostante la nostra Regione sia regolare e non commissariata. Avrei avuto anche i soldi per assumere ma ancora siamo in attesa".