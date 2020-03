Ordinanza di De Luca: isolamento domiciliare per chi rientra in Campania dalle zone rosse

Preoccupazione come quella di Emiliano in Puglia: il Presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca ha firmato un'ordinanza che dispone l'obbligo di isolamento domiciliare per le persone rientrate in Campania dalla zona rossa definita nel decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020.

Controlli per chi va a Ischia e Procida

Sono partiti stamattina i controlli sanitari per i cittadini che si imbarcano da Pozzuoli sulle navi dirette verso le isole di Ischia e Procida, in linea con quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Campania.

Sul molo, prima dell’imbarco, ai passeggeri viene misurata la temperatura e vengono chieste le informazioni su condizioni di salute e l’esibizione di un documento.

I passeggeri possono poi imbarcarsi solo dopo un visto degli operatori sanitari che attesta l’effettuazione del controllo.

In caso di eventuali sospetti - febbre oltre 37.5 e condizioni di possibile contatto con pazienti risultati positivi - i sanitari invitano il cittadino a controlli più approfonditi con un medico dell’azienda Sanitaria.

La gestione delle attività è coordinata dall’Asl Napoli 2 Nord, dalla Protezione Civile, dalla Capitaneria di Porto, col supporto della Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli.

Controlli anche a Salerno

"D'intesa con Regione Campania, Prefettura, Questura, Asl e Protezione Civile è stato attivato un immediato servizio di presidio all'arrivo di bus e treni provenienti dalla zona rossa. Tutti i passeggeri sono sottoposti ad identificazione, controlli sanitari e quarantena obbligatoria".

Così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli alla luce dell'emergenza Coronavirus.