A Fondi (Latina) si propaga il Coronavirus per una festa di Carnevale: ignorate le prescrizioni

Non solo fatalià ma anche tanta sottovalutazione. Adesso un altro caso dopo la bocciofila di Imola: una festa di Carnevale galeotta quella che si è tenuta in un centro anziani di Fondi, in provincia di Latina, il 25 febbraio. Il momento di convivialità, al quale hanno partecipato un centinaio di persone, avrebbe fatto infatti aumentare i casi di coronavirus nella regione.

A mettere in relazione il party con il numero anomalo di contagi in provincia di Latina è stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che durante la conferenza stampa sull'emergenza ha detto: "Bisogna evitare gite e spostamenti. È notizia di poche ore fa che l'aumento di contagi è frutto di una festa con gente che veniva da altre parti Italia".

"Avevamo notato una presenza anomala di casi nel territorio di Latina - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - ma a una prima considerazione non si capiva bene il link. Con l'aiuto delle forze dell'ordine si è capito che tutti gli infetti hanno in comune una festa conviviale con gente di quella zona alla quale hanno partecipato persone arrivate da altre zone d'Italia".

Il primo a far dirottare l'indagine sul party è un anziano presente alla festa e che ha accusato sintomi compatibili con il coronavirus, spiega Il Messaggero, nonché conoscente dell' 81enne primo caso conclamato di Covid-19 a Fondi e ora ricoverato allo Spallanzani.

Alla festa, poi si è scoperto, hanno partecipato enrambi gli anziani. Da qui è scattato l'allarme. I partecipanti del party sono adesso tutti in isolamento domiciliare, ma stanno bene.

Questa ipotesi, tuttavia, non chiarisce tutti gli interrogativi. Una donna contagiata di 58 anni, per esempio, non era alla festa. "Chiediamo la massima collaborazione di tutti con la Asl affinché si possano ricostruire i contatti", ha detto D'Amato .