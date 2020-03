Coronavirus, positivo il prefetto di Matera: "Quadro clinico nella norma"

Rinaldo Argentieri, prefetto di Matera, è risultato positivo al Coronavirus: attualmente si trova assistito all'ospedale Madonna delle Grazie. È in condizioni buone e il suo quadro clinico non desta particolari preoccupazioni. Al momento nella prefettura di Chieti il lavoro sta contonuando regolarmente.

Positivi anche due docenti dell'Università della Basilicata, con sintomi lievi: sono in osservazione domiciliare continua, i casi sono stati presi in carico e sono monitoriati in sicurezza dalle competenti autorità sanitarie, che hanno avviato l'indagine epidemiologica. Con questi nuovi contagi salgono a 4 i casi in Basilicata.