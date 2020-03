Coronavirus, notizie in chiaroscuro: 3.916 i casi, 523 i guariti e 197 i morti

Sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia (con un incremento di 620 persone in più rispetto a giovedì) e 197 i morti, 49 in più in 24 ore.

Sono 523 i guariti dal coronavirus in Italia, 109 in più rispetto a ieri

Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. I guariti sono l'11,28% del totale dei contagiati, mentre le vittime il 4,25%". Sono 462 i malati ricoverati in terapia intensiva: di questi 462 ben 309 sono in Lombardia.

Vaticano, il contagiato partecipò a convegno in Accademia per la Vita

La Pontificia Accademia per la Vita ha ricevuto la comunicazione "che uno dei partecipanti agli eventi del 26-27-28 febbraio è risultato positivo al test per il Covid-19". In via precauzionale, recita una nota, "pur considerando che la tempistica non esclude altre possibilità, la Pontificia Accademia per la Vita ha provveduto ad informare via mail tutti i partecipanti agli eventi, che si sono svolti in ottemperanza ai criteri di sicurezza e alle norme igienico-sanitarie in vigore in quei giorni secondo le competenti autorità".

Bozza decreto: in corsia specializzandi e medici pensionati

Contratti di lavoro autonomo di sei mesi a medici, infermieri e operatori socio-sanitari per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E' quanto prevede una bozza del decreto legge sulla sanità, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri e anticipa parte della misure del pacchetto di nuove misure anti-virus. Si potranno reclutare anche medici in formazione all'ultimo anno di specializzazione e "personale medico e infermieristico" in pensione.

In Islanda 37 casi, alcuni sono rientrati dal Trentino

Almeno 37 casi di coronavirus sono stati accertati in Islanda. Lo riportano i media locali specificando che tutti i contagiati erano stati in Trentino o nella località sciistica austriaca di Ischgl. Il primo caso nell'isola è stato registrato il 28 febbraio. Le autorità sanitarie locali hanno spiegato che tutte le persone risultate positive al Covid-19 hanno tra i 44 ed i 67 anni, ma nessuno è in condizioni gravi. Finora sono stati effettuati circa 370 test e quasi 400 persone sono in auto-quarantena nelle proprie case.

Cancellate le finali della Coppa del mondo di sci a Cortina

Niente gare a porte chiuse: saltano le finali di Coppa del mondo di sci a Cortina. La Federazione internazionale ha infatti bocciato la proposta italiana di far svolgere la manifestazione senza pubblico chiedendo di cancellare l'evento. La formalizzazione della rinuncia dovrà arrivare entro mezzanotte. La stagione dello sci alpino si concluderà quindi con le gare di Kranjska Gora, per quanto riguarda il calendario maschile, e di Aare per il calendario femminile. Le Finali non saranno né recuperate né spostate in altra sede.

150 medici di famiglia in quarantena o malati

"Abbiamo già circa 150 medici di famiglia in quarantena, in isolamento o ricoverati in diverse province italiane. E, vista la difficoltà di trovare chi li sostituisca, per ognuno di loro restano potenzialmente circa 1.500 cittadini senza punti di riferimento sanitario sul territorio. Ovvero oltre 200mila in tutta Italia". E' quanto afferma Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei medici di medicina generale.