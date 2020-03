Coronavirus, sono 3.296 i malati, 148 decessi ma i guariti salgono a 414

Sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 590 persone rispetto a mercoledì. Sono 148 i decessi (41 in più) mentre i guariti sono 414, 138 in più. Lo ha affermato il commissario della protezione civile, Angelo Borrelli. Intanto con i primi due casi di positività al coronavirus in Valle D'Aosta, tutte le regioni d'Italia risultano colpite dal contagio.

Coronavirus, Borrelli: nessuna criticità in ospedali

Non ci sono criticità nei nostri ospedali, compresi quelli della Lombardia che sono oberati di lavoro". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla protezione civile ribadendo che è già in atto "il piano di potenziamento delle terapie intensive e sub intensive".

Coronavirus, Lombardia: stop attività ambulatoriale

La Regione Lombardia ha deciso lo stop di "tutta l'attività ambulatoriale non urgente": l'assessore al Welfare della regione Giulio Gallera ha spiegato che questa e' una delle nuove misure prese per recuperare personale da utilizzare nei reparti di terapia intensiva e pneumologia. Una misura che segue quella dello stop al 70% degli interventi programmati. "Stiamo sospendendo tutta l'attività ambulatoriale nelle strutture pubbliche e private - ha detto - tranne quella urgente e non differibile"

Rinviato il referendum

Anche il referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo prossimo è stato rinviato a causa del blocco totale dovuto al Coronavirus: lo ha riferito il premier Conte in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.

Ha poi aggiunto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà."Il governo ha ritenuto opportuno rivedere la decisione circa la data del referendum che era stata fissata prima dell'emergenza sanitaria, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un'informazione adeguata. Le procedure referendarie in Italia e all'estero dunque si sospendono e saranno rinnovate quando sarà fissata una nuova data per il referendum. La legge ci consente di fissare la nuova data entro il 23 marzo 2020, in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo all'indizione".