Un poliziotto positivo al Coronavirus a Roma: chiuso il liceo del figlio a Pomezia

Un liceo alle porte di Roma e stato chiuso “a scopo precauzionale” per coronavirus. È quanto si apprende dallo stesso liceo Pascal che si trova a Pomezia in provincia di Roma. Infatti il padre di uno studente che frequenta l’istituto avrebbe avuto sintomi riconducibili al coronavirus e per questo motivo la dirigenza ha deciso, in via preventiva, di fermare oggi le lezioni.

Si tratta di un poliziotto trovato positivo e ricoverato allo Spallanzani di Roma. L’uomo era assente per malattia da una settimana. “I test eseguiti durante la notte presso l’istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto”. Così l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

“Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia” prosegue l’assessore, parlando del primo caso a Roma.